Dominic Thiem hat am Dienstag auch beim mit 1,706 Mio. Dollar ATP-500-Turnier in Tokio die erste Hürde nicht genommen. Der als Nummer zwei gesetzte Niederösterreicher musste sich überraschend dem US-Amerikaner Steve Johnson nach 2:19 Stunden mit 6:4,6:7(5),4:6 geschlagen geben. Auch in der Vorwoche in Chengdu hatte der dort topgesetzte Thiem nach einem Freilos gleich sein erstes Match verloren.

Thiem ist am Donnerstag im Doppel noch im Bewerb. Sein nächster Einzeleinsatz ist kommende Woche beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai, wo er im Vorjahr wegen einer Erkrankung nicht angetreten war.