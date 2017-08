Tieflader brannte auf obersteirischer A9

Ein Lkw mit einem Tieflade-Anhänger ist in der Nacht auf Freitag auf der Pyhrnautobahn (A9) in der Obersteiermark in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehren Gaishorn am See und Trieben (Bezirk Liezen) brachten das Feuer rasch unter Kontrolle und retteten so die Ladung, einen Spezial-Raupenbagger, wie die Bezirksleitstelle der Feuerwehr am Freitag mitteilte.

Schon beim Anrücken sei der Feuerschein von der A9 weithin erkennbar gewesen, hieß es seitens der Einsatzleitung. Die ersten gegen 22.00 Uhr am Brandort eintreffenden Einsatzkräfte griffen mit ihren Handfeuerlöschern ein und hielten die Flammen im Bereich der hinteren Reifen am Anhänger nieder. Mittels Hochdruckrohr war das Feuer dann schnell gelöscht. Nach etwa eineinhalb Stunden war die Brandstelle wieder frei passierbar.