In Österreich entwickelt und zum Fetischobjekt von Rappern und Waffennarren sowie zur weltweit begehrten Dienst- und Mordwaffe aufgestiegen sind die Pistolen und Schusswaffen von Glock. Das kleine österreichische Familienunternehmen wurde zum Global Player der Rüstungsindustrie. Auf den Spuren dieses Unternehmens beleuchtet der Film „Weapon of Choice“ die Verstrickungen von Macht, Geld, Gewalt und Politik – und nicht zuletzt eine sehr österreichische Geschichte des Wegschauens und Schweigens. Er eröffnet heute die zehnte Ausgabe des Wiener Menschenrechtsfilmfestivals „this human world“.

„Weapon of Choice“ von den österreichischen Regisseuren Fritz Ofner und Eva Hausberger ist ein Dokumentarfilm, der sich der Geschichte und den Wirkungen der österreichischen Standardwaffe Glock widmet. Er feiert heute Abend im Wiener Gartenbaukino als Eröffnungfilm des internationalen Menschenrechtsfestivals „this human world“ Premiere. News.at hat mit dem Filmemacher-Duo gesprochen.

News.at: Wie seid ihr auf das Thema gekommen?

Fritz Ofner: Ich bin auf meinen Reisen durch Kriegs- und Kriesengebiete immer wieder auf die österreichische Glock-Pistole gestoßen. Interessant dabei war, dass auf der einen Seite die Glock-Pistole an vielen dieser Orte von einem regelrechten Mythos umgeben wird. Und dass auf der anderen Seite in Österreich so wenig darüber bekannt ist.

Habt ihr Gaston Glock selbst vor die Kamera bekommen?

Ofner: Wir haben eine Interviewanfrage an Glock gestellt, die wurde abgelehnt. Im Film kommen allerdings zwei ehemalige hochrangige Mitarbeiter von Glock vor. Einer wurde wenige Monate vor dem Interview aus dem Gefängnis entlassen, einen haben wir im Gefängnis interviewt. Ihre Schilderungen geben interessante Einblicke in die Welt des Waffenhandels.

» "Einen Dokumentarfilm zu machen, der sachlich aber kritisch über einen Waffenkonzern berichtet, ist kein Verbrechen." «

Glock hat Personen und Organisationen, die seine Waffengeschäfte kritisch hinterfragen, gerichtlich verfolgen lassen: Fürchtet ihr euch davor?

Ofner: Wir haben den Film mehrmals medienrechtlich prüfen lassen. Er ist sachlich und medienrechtlich korrekt. Wir wissen um Glocks Medien-Strategie in Österreich. Im Film nimmt auch der ehemalige CEO und Firmenanwalt von Glock USA dazu Stellung. Wir haben von Anfang an gewusst, worauf wir uns einlassen. Einen Dokumentarfilm zu machen, der sachlich aber kritisch über einen Waffenkonzern berichtet, ist kein Verbrechen.

Was waren die überraschendsten Ergebnisse eurer Recherchen?

Eva Hausberger: Anfangs hat es mich schon überrascht, wie weit verbreitet die Glock-Pistole in den USA ist, ihr Bekanntheitsgrad. Das Wort „Glock“ ist in den USA tatsächlich zu einem so geflügelten Wort geworden, das beinahe jeder kennt. „Glock“ ist zum Synonym für Pistole geworden und wird in manchen Gegenden umgangssprachlich sogar als Verb verwendet: "I’ll glock you" für "Ich töte dich." Das löst schon ein etwas mulmiges Gefühl aus.

» "Es ist eine unangenehme Situation, im Auto zu sitzen und darauf zu warten, dass jemand erschossen wird." «

Hattet ihr jemals Angst in den fünf Jahren, in denen der Film entstand?

Hausberger: Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn man sich jahrelang nur mit Gewalt beschäftigt, dann macht das etwas mit einem. Es ist die permanente Auseinandersetzung mit der dunklen Seite, mit Tod und Gewalt, die sich unweigerlich einschreibt. Wir waren beispielsweise sehr lange in Chicago und haben dort unter anderem einen Crime-Scene Reporter nächtelang begleitet. Es ist eine unangenehme Situation, im Auto zu sitzen und darauf zu warten, dass jemand erschossen wird.

» "In Österreich gibt es ein Diskursvakuum über die eigene Rolle im Waffenhandel" «

Der Film ist laut eurer Beschreibung „eine österreichische Geschichte des Wegschauens“: Wo schaut Österreich weg? Und was sollte das Land eurer Meinung nach unternehmen, wo sollte es Verantwortung übernehmen?

Ofner: In Österreich gibt es ein Diskursvakuum über die eigene Rolle im Waffenhandel und die damit einhergehende Verantwortung. Wir sind für Transparenz im Umgang diesbezüglich. Momentan steht das Firmengeheimnis über den Menschenrechten. Die Zivilgesellschaft hat ein Recht darauf zu wissen, wohin Waffen exportiert werden und wie viele. Im Moment ist es so, dass man vom Wirtschaftsministerium keine Auskunft erhält, was die Arbeit für Journalisten und NGOs sehr schwierig macht.

Wie konnte ein kleiner österreichischer Betrieb wie Glock so eine internationale Karriere hinlegen?

Hausberger: Gaston Glock ist mit der Glock-Pistole eine revolutionäre Erfindung gelungen, die den internationalen Waffenmarkt tatsächlich veränderte. Durch geschickte Marketingstrategien ist es ihnen nicht nur gelungen den amerikanischen Polizeimarkt zu erobern, sondern auch den zivilen Markt in den USA. Zu dem ist diese Waffe in den 90er-Jahren zu einem Symbol in der Populärkultur geworden. Es geht so weit, dass die österreichische Glock als „The American Gun“ bezeichnet wird.

Habt ihr selbst schon einmal eine Glock-Pistole in der Hand gehalten?

Ofner: Wir haben während der Dreharbeiten beide schießen gelernt. Ich habe aus Recherchezwecken auch den Waffenschein gemacht. Die Pistole per se oder selbst zu schießen interessiert mich nicht. Was mich aber fasziniert, ist die Bedeutung, mit der andere Menschen dieses Objekt aufladen.

Warum sollte man sich den Film ansehen?

Ofner: In erster Linie hoffe ich, dass es ein spannender Film geworden ist, der auch über Glock hinaus eine Bandbreite anderer Themen mit transportiert. Es geht um Waffenhandel und den österreichischen Beitrag dazu, es geht um Gewalt und um die Eigenverantwortung jedes einzelnen.

Info: this human world (30. November bis 10. Dezember)

Zum bereits zehnten Mal macht sich Wiens internationales Menschenrechtsfilmfestival "this human world" auf, eine Plattform für gesellschaftspolitisches und sozialkritisches Kino zu bilden. Über 100 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme stehen im Gartenbaukino, Filmcasino, Top Kino und Schikaneder auf dem Programm; hinzu kommen Workshops, Lesungen, Ausstellungen und Partys an verschiedenen Standorten.

Programm und Tickets unter thishumanworld.com/

Zu den Filmemachern:

Fritz Ofner , geboren 1977 in Friesach, studierte Publizistik sowie Kultur- und Sozialanthropologie in Wien. Ausführliche Reisen durch Asien, Afrika und die Amerikas führten ihn zum Dokumentarfilm. "Weapon of Choice" ist der dritte und abschließende Teil seiner Trilogie, die sich mit den Ursachen und Auswirkungen von Waffengewalt beschäftigt.

Eva Hausberger , geboren 1983 in Judenburg, studierte Multi-Media Art in Salzburg und arbeitet als Filmemacherin, Regieassistentin und Tonmeisterin.