Dominic Thiem hatte am Donnerstag nicht lange Zeit, seinen Sieg über Novak Djokovic zu zelebrieren. Schon bald musste der Weltranglisten-Siebente den Fokus auf seinen nächsten Gegner legen. Und der ist heute Sandplatz-König Rafael Nadal.

Der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal setzte sich am Donnerstag wie erwartet gegen Karen Chatschanow sicher mit 6:3,6:2 durch und steuert auf seinen 11. Monte-Carlo-Titel zu.

» Es ist die ultimative Challenge, gegen Nadal auf Sand zu spielen. Es gibt nichts Schwereres auf der Welt «

Doch da hat Dominic Thiem, der dem zehnfachen French-Open-Sieger am heutigen Freitag im zweiten Match nach 11.00 Uhr (live Sky Sport 1) gegenübersteht, etwas dagegen. "Es ist die ultimative Challenge, gegen Nadal auf Sand zu spielen. Es gibt nichts Schwereres auf der Welt, aber es ist auf jeden Fall gut, dass ich ihn letztes Jahr einmal besiegen habe können", erinnerte Thiem an seinen Viertelfinalsieg über den Spanier im Vorjahr in Rom.

Letztes Jahr konnte Thiem Nadal als Einziger besiegen

Thiem war auch der einzige Spieler überhaupt, der Nadal 2017 auf Sand hatte besiegen können. Die beiden waren sich in Barcelona und Madrid jeweils im Finale bzw. bei den French Open im Halbfinale gegenübergestanden. Diese Rivalität zwischen dem Sand-"König" und dem -"Prinzen" geht also in eine Fortsetzung. Jener Sieg in Rom mache sehr wohl einen Unterschied aus, wie er in das Match reingehe, sagte Thiem. Er weiß aber: "Ich muss meine beste Leistung abrufen, dann habe ich eine Chance. Wenn ich das nicht mache, dann ist er einer der Spieler, wo man als Verlierer vom Platz geht."

» Es ist alles andere als alltäglich, dass ich Djokovic schlage, einen der besten Spieler aller Zeiten «

Österreichs neunfacher Turniersieger und zuletzt zweifacher Roland-Garros-Halbfinalist hat jedenfalls nach fünfwöchiger Verletzungspause schon jetzt ein furioses Comeback gefeiert. Sein Körper hält nicht nur, Thiem erinnert schon wieder an seine besten Performances auf Sand im Vorjahr. Und auch ein Sieg über einen erst langsam wieder auf Touren kommenden Djokovic ist für Thiem noch etwas Besonderes. "Das Gefühl ist super. Ich freue mich riesig. Es ist alles andere als alltäglich, dass ich Djokovic schlage, einen der besten Spieler aller Zeiten. Deshalb gibt mir das sehr viel Glücksgefühle und sehr viel Zufriedenheit. Ich freue mich auf das nächste Match."

Trotz des Satzrückstandes war Thiem gegen Djokovic am Donnerstag nicht bange. "Ich habe auch im ersten Satz eigentlich gut gespielt bis auf das eine Game bei 5:3 und habe dann ein schlechtes Tiebreak gespielt. Es war immer im Kopf drinnen, dass die Leistung okay war. Dann war es in Satz zwei und drei leichter, dass ich dran bleibe", verriet der Lichtenwörther seine Gedanken. Spätestens nach dem Break zum 3:2 im zweiten Satz habe er wieder an den Sieg geglaubt. "Es ist ein Supergefühl gegen so einen guten Spieler nach 0:1-Sätzen zurückzukommen und zu gewinnen."

Vorweggenommenes Finale gegen Nadal

Der Viertelfinal-Hit Nadal gegen Thiem wird von vielen als vorweggenommenes Finale der beiden besten Sandplatzspieler gesehen. "Natürlich hätte ich gerne erst später im Turnier gegen ihn gespielt", sagte Thiem. "Aber das Los war besonders für mich ein bisschen unglücklich. Hoffentlich auch für ihn morgen", meinte Thiem lächelnd.

Thiem hofft auf die Fortsetzung der sportlichen Rivalität auf Sand mit Nadal. "Es war ein tolles Duell letztes Jahr auf Sand. Als wir unser erstes Match in Barcelona gespielt haben, hat wahrscheinlich niemand geglaubt, dass es so viele mehr in späten Turnierphasen werden würden. Also hoffe ich, dass es morgen wieder der Start für eine nette Rivalität in diesem Jahr wird."

Mit dem Viertelfinaleinzug hat Thiem 180 Zähler sowie brutto 117.375 Euro sicher, die Zehn-Millionen-Dollar-Preisgeldgrenze in seiner Karriere hatte er ja vor Kurzem geknackt.

Nadal zeigt großen Respekt vor Thiem

"Er ist sicher einer der besten Spieler der Welt. Es gibt nicht viele Gegner, gegen die es härter ist", sagte Rafael Nadal voller Respekt vor dem achten Duell mit Thiem. "Es ist nicht ideal, gegen ihn schon im Viertelfinale zu spielen. Man wird sein, ob ich bereit bin." Nadal bestreitet (abgesehen vom Davis Cup Anfang April) sein erstes Turnier seit den Australian Open.