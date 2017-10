Thiem mit 6:4,6:3-Sieg gegen Rublew ins Wien-Achtelfinale

Österreichs Tennis-Größe Dominic Thiem steht zum fünften Mal im Achtelfinale des ATP-Tennisturniers in Wien. Der 24-Jährige feierte am Dienstagabend beim Erste Bank Open als Nummer zwei gesetzt einen 6:4,6:3-Auftaktsieg gegen den 20-jährigen Russen Andrej Rublew. Um sein zweites Wien-Viertelfinale nach 2013 spielt der Weltranglisten-Sechste am Donnerstag gegen den Franzosen Richard Gasquet.

Damit stehen zwei Lokalmatadore in der zweiten Runde. Der sechs Tage als Thiem ältere Dennis Novak hatte sich am Nachmittag als Qualifikant gegen den Italiener Thomas Fabbiano 7:6(4),7:5 durchgesetzt. Der steirische Wildcard-Spieler Sebastian Ofner blieb hingegen danach mit 3:6,4:6 am Franzosen Lucas Pouille hängen. Novak spielt am Donnerstag erstmals auf der Tour gegen den Briten Kyle Edmund. Thiem liegt gegen Gasquet im Head-to-Head 0:1 zurück.