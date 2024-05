Thiem gibt Freitagmittag Statement zu seiner Zukunft ab

Tennis-Profi Dominic Thiem wird sich am Freitag um 12.00 Uhr zu seiner sportlichen Zukunft äußern. Das verriet sein Bruder und Manager Moritz Thiem am Donnerstagabend in einer WhatsApp-Gruppe für Medienvertreter. Das allseits mit Spannung erwartete Statement dürfte über die sozialen Medien transportiert werden. Die allgemeine Erwartung ging in den vergangenen Tagen dahin, dass Thiem sein baldiges, wahrscheinlich im Herbst vollzogenes Karriereende ankündigen wird.