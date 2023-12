Thiem erreichte Brisbane-Hauptbewerb - Nun gegen Nadal

Dominic Thiem hat die Qualifikation für das ATP-Tennisturnier in Brisbane erfolgreich gemeistert und trifft in der ersten Runde des Hautbewerbes auf Rafael Nadal. Der Niederösterreicher setzte sich am Silvestertag gegen den 22-jährigen Italiener Giulio Zeppieri mit 3:6,6:4,6:4 durch. Für den mit einer Wild Card ausgestatteten Spanier Nadal wird es das erste Match seit fast einem Jahr, er hatte am 18. Jänner in der zweiten Australian-Open-Runde eine Hüftverletzung erlitten.

Der 37-jährige Nadal führt gegen den 30-jährigen Thiem mit 9:6-Siegen.