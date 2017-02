Der als Nummer zwei gesetzte Niederösterreicher Dominic Thiem hat am Mittwoch in der zweiten Runde des mit 1,44 Millionen Dollar (1,37 Mio. Euro) dotierten Tennis-Turniers in Rio de Janeiro den Serben Dusan Lajovic mit 6:2 und 7:5 besiegt. In der ersten Runde war Österreichs Nummer eins gegen Lajovics Landsmann Janko Tipsarevic 6:4 und 7:5 erfolgreich gewesen.

Dominic Thiem hat seine Rückkehr auf Sand erfolgreich gestaltet. Nach der Viertelfinal-Niederlage in Rotterdam setzte sich der als Nummer zwei gesetzte Österreicher am Dienstag in der ersten Runde des mit 1,44 Millionen Dollar dotierten Tennis-ATP-500-Events in Rio de Janeiro gegen Janko Tipsarevic 6:4,7:5 durch und trifft in der Nacht auf Donnerstag auf dessen serbischen Landsmann Dusan Lajovic.



Thiem hatte im Vorjahr in Rio das Halbfinale erreicht. Bei seinem ersten Sandplatz-Auftritt seit Juli vergangenen Jahres in Kitzbühel ließ der 23-jährige Niederösterreicher trotz langer Anreise und dem Zeitunterschied von drei Stunden gegen den mittels Wildcard angetretenen, ehemaligen Top-Ten-Spieler Tipsarevic nichts anbrennen. Das Match dauerte 1:35 Stunden. Thiem servierte sieben Asse, Tipsarevic keines. Gegen Lajovic, der sich gegen den Argentinier Facundo Bagnis 6:4,6:4 durchsetzte, ist Thiem bei einer 2:0-Bilanz und auf seinem Lieblingsbelag Sand Favorit.