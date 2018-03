Der Osterhase steht vor der Tür. Und weil Sie sich nach diesem Winter eine kleine Auszeit in wohlig warmer Umgebung mehr als verdient haben, verlosen wir zu Ostern 3 mal 1 Gutschein für einen Aufenthalt für zwei im Falkensteiner Therme & Golf Hotel Bad Waltersdorf.

Ruhe, Ruhe und noch mal Ruhe. Die finden Sie im Falkensteiner Therme & Golf Hotel Bad Waltersdorf, das als Adults-Only-Hotel speziell auf die Wünsche von Erwachsenen ab 16 Jahren ausgerichtet ist. Ausschlafen? Mit dem Langschläferfrühstück bis 14.00 Uhr kein Problem. Die Nacht dafür zum Tag machen? Das geht bei der Late Night Wellness ideal. Ein bisschen Romantik gefällig? Wie wär's mit einem Dinner im Hotelrestaurant, das nur durch Kerzenschein erhellt ist?

© Falkensteiner Hotels & Residences

Ach ja, und dann hätten wir Ihnen ja noch wohlige Wärme versprochen: Die können Sie im 35 Grad warmen Thermalwasser des Acquapura Spa genießen, das drüber hinaus mit einer großzügigen Saunalandschaft mit Kräuter- und Erdsauna, Dampfbad und Infrarotkabine aufwartet. Doch zurück zum Langschläferfrühstück: Das wird den Gästen Tag für Tag in drei Varianten à la carte an der Bar serviert. Spezielle Highlights, wie etwa die bereits erwähnte Candle Night, die übrigens jeden Montag stattfindet, wechseln dagegen täglich.

© Falkensteiner Hotels & Residences

Sportfreunde sollten sich den Dienstag und den Donnerstag im Kalender rot markieren. Da gibt es nämlich besondere Einheiten zum Auspowern. Mittwochs heißt es "Kiss the Cook", wenn der Küchenchef anschaulich erklärt, woher die Schmankerln aus der Küche kommen. Bei der Late Night Wellness können die Gäste am Freitag bis 24.00 Uhr unterm Sternenhimmel schwimmen. Am Samstag ist Partystimmung angesagt. Da wird dann auch ein Gewinner-Paar gelost, das am Sonntag in den Genuss eines "Make my day"-Verwöhntags kommt.

© Falkensteiner Hotels & Residences

Apropos verwöhnen: Im Hotelrestaurant werden typisch steirische Schmankerln mit mediterraner Küche geschickt kombiniert. Dabei wird stets besonderer Wert auf Regionalität und Saisonalität gelegt. Für Abwechslung im Freizeitprogramm sorgt eine Vielzahl an Wander- und Radwegen ebenso wie der Hochseil-Klettergarten. Und natürlich kommen auch Golfliebhaber hier auch voll auf ihre Kosten. Sie können bei einer Golfrunde direkt auf dem an das Hotel angrenzenden 18-Loch-Golfplatz entspannte Abschläge genießen.

© Walter Luttenberger

Lust bekommen? Dann spielen Sie mit! Wir verlosen 3 mal 1 Gutschein für 2 Nächte inklusive Halbpension plus einer Paarbehandlung im Falkensteiner Therme & Golf Hotel Bad Waltersdorf für zwei Personen.

Kontakt: * Vorname * Nachname * Geburtsdatum * Adresse * Hausnummer * PLZ * Ort Mobil-Telefon * E-Mail * Geschlecht 0,70 €/Teilnahme (nur bei SMS-Gewinnspielen). Die Gewinner werden verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise können nicht in Bargeld abgelöst werden. Mitarbeiter der Verlagsgruppe News sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Jeder Teilnehmer stimmt zu, dass seine Daten zu Zwecken der Übermittlung von Informations- und Werbematerial (via SMS, E-Mail, Telefon, Post) von der Verlagsgruppe News GmbH und der news networld internetservice GmbH über deren Produkte und Aktionen verwendet werden können. Die Gewinner stimmen weiters zu, dass deren Daten zwecks Zusendung des Preises an den jeweiligen Sponsor des Preises weitergegeben werden dürfen. Die Gewinner erklären sich mit der zeitlich, örtlich und hinsichtlich des Mediums unbeschränkten Veröffentlichung und Verwendung ihres Namens sowie eines eventuellen Siegerfotos ohne weitere Zustimmung und ohne Bezahlung einverstanden. Die Verlagsgruppe News GmbH und die news networld internetservice GmbH haften weder für die allfällige Mangelhaftigkeit der Preise noch für sonstige Schäden, die im Zusammenhang mit der Nutzung der gewonnenen Preise entstehen. Diese Einverständniserklärung kann jederzeit unter abo <AT> news.at oder unter 0043 676 800 812 072 mit STOP widerrufen werden. Einsendeschluss: 05.04.2018

Hier finden Sie die aktuellen Angebote und die geplanten Events das Falkensteiner Therme & Golf Hotel Bad Waltersdorf.