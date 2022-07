The Weeknd und Lily-Rose Depp in neuer HBO-Serie "The Idol"

R&B-Popstar The Weeknd und Lily-Rose Depp sind alsbald in "The Idol" zu erleben - einer neuen Serie des Streamingdienstes HBO. Es gehe um "die schäbigste Geschichte in ganz Hollywood", heißt es im ersten Trailer, der nun veröffentlicht wurde. Offenbar geht es um die Liebesgeschichte zwischen einem Selbsthilfeguru (The Weeknd) und einer Popsängerin (Lily-Rose Depp). Wann die Serie abrufbar sein wird, ist allerdings noch ein Geheimnis.

