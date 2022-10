The Prodigy als weiterer Headliner am Nova Rock 2023

Mit The Prodigy ist am Freitagnachmittag ein weiterer Headliner für das Nova Rock 2023 präsentiert worden. Außerdem wurden weitere Acts wie Disturbed, Marteria, In Extremo und Nightwish für Österreichs größtes Rockfestival vom 7. bis 10. Juni in Nickelsdorf verpflichtet. Ins Burgenland kommen außerdem u.a. Simple Plan, The Hu, Asking Alexandria und Meshuggah. Die Headliner Slipknot, Bilderbuch, Tanacious D und Die Ärzte waren bereits bekannt.

