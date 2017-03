Sascha Vollmer und Alec Völkel steigen als neue Gastgeber bei der Vox-Show "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" ein. Die beiden Musiker der Band The BossHoss sind in der vierten Staffel regelmäßig mit von der Partie.

Sie fliegen dafür in diesem Frühjahr mit Lena Meyer-Landrut, Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß, Mark Forster, Gentleman, Moses Pelham und Michael Patrick Kelly nach Südafrika. Das teilte der zur Mediengruppe RTL Deutschland gehörende Sender Vox am Montag in Köln mit. Ein genauer Ausstrahlungsstart ist noch nicht bekannt.

In der Show bieten Vollmer und Völkel (beide 45) den anderen Künstlern ihre eigenen Hits zum Tausch an und spielen ihrerseits die Songs ihrer Mitstreiter - egal ob Rock, Rap oder Reggae - in ihrer eigenen Version. Bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" nicht mehr dabei ist der frühere Gastgeber Xavier Naidoo (45). Er hat bei Sky 1 mit "Xaviers Wunschkonzert" im Februar eine neue Show übernommen. Dabei singt er mit vier Künstlern Lieder, die je ein Zuschauer per Anruf auswählen darf.