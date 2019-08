Seine Generalin machte der thailändische König Maha Vajiralongkorn zu seiner Königin. Seine Langzeitfreundin erhob er vor kurzem offiziell in den Status der "royalen Gemahlin". Jetzt zeigt er sich auch öffentlich auf Fotos mit ihr gemeinsam. Was hinter der Dreiecksbeziehung des thailändischen Königshauses steckt.

Die Königin und die Geliebte

Eigentlich ist die Frau an der Seite des 67-jährigen Herrschers Königin Suthida. Mit ihr war er bereits seit einigen Jahren zusammen, bevor er sie am 1. Mai 2019 zu seiner Königin ernannte. Davor arbeitete die heute 41-Jährige als Flugbegleiterin bei Thai Airways und begleitete den damaligen Kronprinzen als Leibwächterin. Am Tag seiner Thronbesteigung 2016 wurde sie zur Generalin ernannt.

© imago images / Pacific Press Agency Königin Suthida

Momentan steht aber eine andere Frau im Mittelpunkt der königlichen Aufmerksamkeit: Sineenat Wongvajirapakdi, seine "royale Gemahlin" ("Chao Khun Phra") - wie der offizielle Titel lautet. Damit besetzt die 34-Jährige eine Position, die in Thailand das letzte Mal vor einem Jahrhundert eine Frau innehatte. Erst kürzlich veröffentlichte der Palast eine Reihe von Fotos, die den König mit seiner 34-jährigen Geliebten und Langzeitfreundin zeigen. Die Neugier der Bevölkerung war offensichtlich so groß, dass die Website vorübergehend sogar abstürzte, wie der Sender "BBC" berichtete. Außerdem soll Sineenat auf Anweisung des Königs nun zudem eine königliche Biografie erhalten haben, wie der thailändische Palast bekanntgab. Insgesamt wurden bisher 60 Fotos und 46 Seiten veröffentlicht.

Dazu passt: König Maha Vajiralongkorn: Schwerreich und geheimnisvoll

© APA/AFP/THAILAND'S ROYAL OFFICE/Handout König Maha Vajiralongkorn mit Sineenat Wongvajirapakdi

© APA/AFP/THAILAND'S ROYAL OFFICE/Handout König Maha Vajiralongkorn mit Sineenat Wongvajirapakdi

Die Bilder von sich und seiner "royalen Gemahlin" geben seltene Einblicke in das Privatleben des thailändischen Königs, der als schwerreich gilt und sonst nur wenig von seinem Leben in der Öffentlichkeit preis gibt. Gemeinsam zeigt sich das Pärchen jetzt sogar im Military-Outfit, wie es an militärischen Übungen teilnimmt. Dabei greift seine Freundin auch selbst zur Waffe. Auf einem anderen Bild sieht man Sineenat im Cockpit eines Flugzeuges. Die 34-Jährige ist nicht nur hübsch anzuschauen, sie hat ihren Abschluss am "Royal Thai Army Nursing College" gemacht und ist eine ausgebildete Pilotin. Außerdem diente sie in der royalen Leibwächter-Einheit des Königs. Erst im Mai 2019 wurde sie in den Rang eines Generalmajors erhoben.

© APA/AFP/THAILAND'S ROYAL OFFICE/Handout Sineenat mit einer Waffe im Anschlag

© APA/AFP/THAILAND'S ROYAL OFFICE/Handout Sineenat als Pilotin im Cockpit

Sieben Kinder und vier Ehefrauen

Der König soll der Luftfahrt ebenfalls sehr zugetan sein, wie auch dem Radfahren. Seine freie Zeit verbrachte er außerdem immer wieder gerne in Deutschland. Erst im Mai 2019 wurde er zum König gekrönt. Was seine vierte Ehefrau, Königin Suthida, von der momentanen Zurschaustellung seiner Freundin hält, ist ungewiss. Sie dürfte allerdings an den Liebeshunger ihres Gemahls gewöhnt sein. Immerhin hatte Thailands König vor ihr bereits drei Ehefrauen und ist Vater von sieben Kindern (fünf Söhne und zwei Töchter). Als einziges ehelich geborenes Kind ist sein Sohn Prinz Dipangkorn Rasmijoti, aus der Ehe mit seiner dritten Frau, der Thronfolger.

© APA/AFP/Thai Royal Household Bureau/Handout Thailands 87-jährige Queen Mom Sirikit (Mitte), König Maha Vajiralongkorn und Königin Suthida

Seine erste Frau heiratete er am 3. Jänner 1977, und zwar seine Cousine Maha Vajiralongkorn. 1993 wurden die beiden geschieden. Daneben war bereits seit Ende der 1970er Jahre die Schauspielerin Sucharinee Vivatcharavong seine Geliebte, die er schließlich 1994 heiratete. Diese Ehe scheiterte ebenfalls. Die Ehe zerbrach ebenfalls und Maha Vajiralongkorn ließ sie daraufhin für nichtig erklären. Seine dritte Ehefrau Srirasmi Suwadee heiratete er 2001 heimlich, doch auch diese Beziehung hielt nicht lange. 2014 wurde ihr der königliche Titel entzogen, 2015 folgte die Scheidung.

Man darf gespannt sein, ob seine vierte Heirat die letzte bleiben wird.

Auch interessant: Thailands König Bhumibol war der dienstälteste Monarch der Welt