Ein 459 Meter hoher Aussichtsturm in Bangkok soll das neuen Wahrzeichen Thailands werden. Der geplante Turm würde das größte Gebäude des Landes und das zweitgrößte in Asien werden, teilte Regierungssprecher Sansern Kaewkamnerd am Mittwoch mit. Den Bau des Aussichtsturms am Fluss Chao Phraya für umgerechnet 119 Millionen Euro habe das Kabinett am Dienstag beschlossen.

"Wir verfolgen mit dem Projekt keine kommerziellen Absichten", sagte Sansern. Statt Ladengeschäften seien in dem Turm Ausstellungen über soziale Projekte des im Oktober 2016 gestorbenen Königs Bhumibol Adulyadej geplant. Der Eintritt von umgerechnet 19 Euro für ausländische und knapp zehn Euro für einheimische Touristen werde wohltätigen Organisationen gespendet. Wann mit dem Bau des neuen Touristenmagneten begonnen wird, ist indes noch unklar.