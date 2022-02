Teuerung steigt zu Jahresbeginn auf höchsten Wert seit 1984

Auch im neuen Jahr 2022 reißt der Anstieg der Preise nicht ab. In Österreich dürfte die Inflation im Jänner laut Schnellschätzung der Statistik Austria um 5,1 Prozent und damit auf den höchsten Wert seit November 1984 angestiegen sein. Österreich ist mit dieser Entwicklung nicht alleine, auch in der Eurozone ging die Teuerung mit 5,1 Prozent wieder steil nach oben. In der heimischen Politik werden aufgrund der Zahlen die Rufe nach Maßnahmen gegen die Teuerung wieder laut.

Einer der größten Treiber der Inflation sind hierzulande wie in der Eurozone die Energiepreise. In Österreich kamen "starke Preisschübe bei den Strom- und insbesondere den Gaspreisen" hinzu, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Mittwoch. In der Eurozone mussten Konsumentinnen und Konsumenten im Jänner im Schnitt um 28,6 Prozent mehr bezahlen als vor Jahresfrist. Ohne Energie hätten die Verbraucherpreise im Jänner nur um 2,6 Prozent zugelegt.

Um die Effekte der stark gestiegenen Strom- und Gaspreise abzumildern, forderte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch eine befristete Halbierung der Mehrwertsteuer auf Strom und Gas. "Während viele in ihren Wohnungen frieren, verbrennt die Regierung Milliarden für Steuergeschenke an Großspender und Reiche", sagte Deutsch, der damit gleichzeitig die Senkung der Körperschaftssteuer (KöSt) und die geplante Abschaffung der Spekulationssteuer kritisierte.

Die FPÖ will die Mehrwertsteuer auf Strom und Gas überhaupt komplett ausgesetzt sehen. Es brauche rasche Maßnahmen, da sich "die massiv gestiegenen Energiepreise nicht in absehbarer Zeit wieder nach unten bewegen" werden, sagte FPÖ-Energiesprecher Axel Kassegger in einer Aussendung. Die freiheitliche Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch sieht zudem eine generelle Preisbremse für Lebensmittel, Hygieneartikel, Mieten, Heizkosten, Sprit sowie für Fahrtkosten im öffentlichen Verkehr als notwendig an. Einen diesbezüglichen Antrag habe die FPÖ bereits im Parlament eingebracht.

Die SPÖ spricht sich im Kampf gegen die Inflation weiters dafür aus, die Erhöhung der Richtwertmieten auszusetzen. Erleichterungen brauche es außerdem für Pensionisten. Deutsch will eine vorgezogene Pensionsanpassung, da die letzte Anpassung vom 1. Jänner mit 1,8 Prozent zu niedrig gewesen sei. "Pensionist*innen sind von den Preisanstiegen besonders betroffen - für sie fordern wir eine vorgezogene Pensionserhöhung von 4 Prozent", sagte auch der SPÖ-Klubvorsitzende Jörg Leichtfried.

Die NEOS fordern die Abschaffung der Kalten Progression. "Ohne dieser heimlichen Inflationssteuer hätte jede_r Einkommenssteuerpflichtige dauerhaft knapp 300 Euro im Jahr mehr statt einmalig 150 Euro", sagte Wirtschafts- und Sozialsprecher Gerald Loacker. Die "populistischen Geldverteilaktionen" der Regierung wie der geplante einmalige Energiekostenausgleich für fast alle, egal, ob wirklich bedürftig oder nicht, würden nichts bringen.

Der Präsident der Gewerkschaft, Wolfgang Katzian, schlägt indessen eine Entlastung der Arbeitnehmer via einer Inflationsanpassung für steuerfreie Taggelder und Zulagen vor. Zudem müssten die Werbungskostenpauschale und der Veranlagungsfreibetrag angehoben werden. Die letzte Anpassung sei teils Jahrzehnte her, mittlerweile liege die Entwertung bei 70 Prozent.