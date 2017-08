Test evaluiert: Warnsystem für Öffi-Falschparker in Wien kommt nicht

In den vergangenen Jahren haben die Wiener Linien an einzelnen Standorten ein Warnsystem getestet, das die Anzahl der Öffi-Falschparker und damit Behinderungen für Straßenbahnen dezimieren hätte sollen. Die Pilotphase hat jedoch nicht den gewünschten Effekt gebracht. Deshalb wird das System nun nicht ausgerollt, bestätigte ein Unternehmenssprecher der APA einen ORF-Bericht am Freitag.

Eine elektronische Hinweistafel hatte an den Teststellen Autofahrer mit Signalen darauf aufmerksam gemacht, wenn sie zu nahe an den Gleisen parkten und damit der Straßenbahn den Weg versperrten. "An den betreffenden Stellen hat es schon etwas gebracht, aber für die gesamte Linie ist die erhoffte Wirkung ausgeblieben", sagte der Sprecher. Im Jahr 2016 zählten die Wiener Linien knapp 2.300 Falschparker. Den Lenkern drohen Abschleppkosten und Verwaltungsstrafen.