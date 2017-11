Der Elektroautobauer Tesla hat eine Einigung mit den chinesischen Behörden für den Bau eines Werks in Shanghai bestätigt. "Die chinesische Fabrik soll in etwa drei Jahren mit der Produktion beginnen", sagte Tesla-Chef Elon Musk am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Telefonkonferenz.

Dort solle in erster Linie das Tesla-Modell 3 für den chinesischen Markt und möglicherweise für weitere Länder in der Region gefertigt werden. Die Produktion des Wagens vor Ort sei "die einzige Möglichkeit, dieses Auto in China erschwinglich zu machen", sagte Musk.

Das "Wall Street Journal" hatte vergangene Woche über eine Einigung zwischen Tesla und den chinesischen Behörden für den Bau eines Werks in dem Land berichtet. Der Autobauer hatte dies zunächst nicht kommentieren wollen.

China treibt den Bau von E-Autos voran. Ab 2019 führt die Volksrepublik eine Quote ein: Die Autohersteller im Land müssen dann zehn Prozent ihrer Verkäufe mit Elektro- oder Hybridautos machen. Die ausländischen Autohersteller können diese Quote derzeit nicht erfüllen und versuchen deshalb zusammen mit ihren chinesischen Partnerunternehmen, den Anteil von E-Autos kräftig zu erhöhen.