Terrorermittlungen gegen selbst ernannte Chemnitzer "Bürgerwehr"

Die deutsche Bundesanwaltschaft ermittelt gegen eine selbsternannte Chemnitzer "Bürgerwehr" wegen Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung.

In den deutschen Bundesländern Sachsen und Bayern wurden am Montag sechs Tatverdächtige festgenommen, wie der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mitteilte.

Sie sollen gemeinsam mit einem weiteren bereits in Untersuchungshaft sitzenden Beschuldigten führende Rollen in der rechtsextremen Szene eingenommen und Angriffe auf Ausländer und Andersdenkende beabsichtigt haben. Wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte, werden zudem mehrere Wohnungen sowie weitere Räumlichkeiten im Bundesland Sachsen durchsucht.