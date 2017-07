Mit dem zweiten der beiden mutmaßlichen potenziellen Attentäter lief der Kontakt über Facebook und WhatsApp ähnlich ab. Die vorsitzende Richterin in Krems zitierte weitere Stellen aus den sichergestellten Chat-Protokollen, unter anderen folgende Passage: "Wirst du die Äpfel nehmen und gehen?" - "Ja", lautete die Antwort. Auch die Übergabe der "Äpfel" (Handgranaten) war demnach Thema.

Es ging in dem Gespräch außerdem darum, "Äpfel" in eine große Anzahl von Menschen zu werfen, damit der "Geschmack gut ist". Der andere ging laut Gerichtsangaben - ebenso wie zwei von ihm organisierte junge Männer als Unterstützer - davon aus, dass sie im Fastenmonat Ramadan einen Anschlag in Jerusalem verüben und eine Handgranate in eine Menge von Juden werfen sollten. Er verwende keine codierte Sprache, erklärte hingegen der Angeklagte laut Übersetzung des Dolmetschers.

Nach Angaben des Beschuldigten wurden seine Geräte gehackt. Seine Frau habe von ihm englische Nachrichten erhalten, obwohl er die Sprache gar nicht beherrsche, erzählte er. "Ich glaube, dass das alles eine israelische Konspiration ist", meinte der 27-Jährige während seiner Befragung, die gegen 19.00 Uhr noch im Gange war. Als nächster Komplex sollten die Vorwürfe des Widerstandes gegen die Staatsgewalt und der Verleumdung behandelt werden.