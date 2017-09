Terroranschlag: Zählen manche Opfer mehr?

85 Menschen starben bei einem Anschlag im Irak. In den Nachrichten sehen wir nur London. Warum?

Vergangenen Donnerstag explodierte ein Auto an einem Kontrollpunkt in Nasiriya im Südirak. Die Insassen des Wagens hatten kurz zuvor ein Restaurant an einer Autobahn gestürmt. Die IS-Miliz bekannte sich zu dem Doppelanschlag. Rund 360 Kilometer von der Hauptstadt Bagdad entfernt starben an diesem Abend 84 Menschen, 93 wurden verletzt. Der Angriff gilt als einer der Schlimmsten der letzten Monate.

Am darauf folgenden Morgen explodierte ein Sprengsatz zur Rushhour in der Londoner U-Bahn. Durch den Feuerball und den Sprengsatz wurden 30 Menschen verletzt. Wieder bekennt sich der Islamische Staat. Die britische Innenministerin Amber Rudd geht von einem „einsamen Wolf“ aus.

Endet Empathie an den Grenzen Europas?

Die Nachrichten werden auch Tage nach der Explosion in der britischen Hauptstadt noch von dem Thema dominiert. Von Nasiriya hingegen hört man kaum etwas. Zwar wurde über den Anschlag im Irak berichtet, jedoch nur am Rande. Weder Nachrichtenmacher noch Zuseher oder Leser schienen sich für die hohe Anzahl Todesopfer zu interessieren. Endet Empathie an den Grenzen Europas?

Southern Iraq attack death toll rises to 84 https://t.co/rGoT7rDqV0 #Nasiriyah pic.twitter.com/H7wCKd5REA — AFP news agency (@AFP) 15. September 2017

London ist nicht nur geografisch näher

Bereits im ersten Semester lernen Journalistik-Studierende die Nachrichtenwert-Theorie kennen. Simpel zählt sie Faktoren auf, die dazu beitragen, dass Ereignisse in den Nachrichten erscheinen. Ein zentraler Faktor ist Nähe. Umso näher wir uns einem Ereignis fühlen, desto wichtiger ist es für uns. Nähe muss hierbei nicht räumliche Nähe bedeuten, sondern kann auch politisch oder kulturell sein. Nicht nur London, sondern beispielsweise auch ein Ereignis in den USA beansprucht medial mehr Platz, als der Anschlag im Südirak. In Europa fühlt man sich nicht nur untereinander Enger verbunden, sondern beobachtet andere westliche Länder stärker.

Immer wieder wird kritisiert, dass Medien über bestimmte Ereignisse stärker berichten, als über andere, die das gleiche Ausmaß haben. Bei Hurrikan Irma stand die Evakuierung von Florida im Zentrum, während der Norden von Kuba von der Öffentlichkeit unbemerkt überschwemmt war. Ähnlich verhält es sich bei vielen Gewalttaten.

Westliche Medien berichten häufiger und ausführlicher über Ereignisse in westlichen Ländern. Zu diesem Ergebnis kam eine Untersuchung im Auftrag der US-amerikanischen Zeitschrift The Nation. Verglichen wurde die US-Berichterstattung über Terroranschläge im Jahr 2015. Während der Anschlag auf Charlie Hebdo in Paris noch am selben Tag 21.672 Artikel nach sich zog, wurde über einen Anschlag in Beirut gerade einmal 1.292 Mal berichtet und zu Bagdad nur 392 Artikel veröffentlicht.

Berichte häufiger wenn die Täter Muslime sind

Zudem wird häufiger über Angriffe, die von Muslimen ausgeübt werden berichtet. Forscher der State University of Georgia haben zwischen 2011 und 2015 2.413 Nachrichtenartikel aus den USA über 89 Terroranschläge in den USA mit und ohne Todesopfer ausgewertet. Die Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass drei Faktoren die Wahrscheinlichkeit einer Berichterstattung erhöhen: Wenn der Täter Muslim ist oder eine ausländische Herkunft hat und wenn der Täter festgenommen wurde.

Leser und Journalisten interessieren sich eher für Themen, die ihnen persönlich näher sind. Aber was gelesen wird beeinflusst auch, was man für wichtig empfindet. Deshalb sollte darüber berichtet werden, dass in der ersten Hälfte des Jahres 2017 im Irak 2.795 Menschen durch Terror, Gewalt und bewaffnete Konflikte starben.