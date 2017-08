Die Polizei hat nach dem Terroranschlag von Barcelona, bei dem 14 Menschen getötet und über 100 verletzt wurden, einen vierten Verdächtigen festgenommen. Das teilten die Sicherheitskräfte auf Twitter mit, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Der Terroranschlag von Barcelona sollte Sicherheitskreisen zufolge nur einer von mehreren Anschlägen sein. Die Verdächtigen hätten weitere Angriffe mit Gasflaschen geplant, hieß es am Freitag in Justizkreisen.

Kurze Zeit später wurden in der Kleinstadt Cambrils, rund 100 Kilometer südlich der Metropole, sechs Menschen und ein Polizist durch ein Auto angefahren, bevor die Polizei dessen fünf Insassen erschoss und später kontrollierte Sprengungen an dem Fahrzeug auslöste. Die zunächst an den Getöteten vermuteten Sprengstoffgürtel erwiesen sich als Attrappen.

© APA/Longauer

Die Opfer der Anschläge von Barcelona und Cambrils stammen vermutlich aus 34 Ländern, darunter Deutschland, Pakistan und die Philippinen. Die Zahl sei noch vorläufig, teilten die katalanischen Rettungsdienste am Freitag auf Twitter mit. Wie viele Opfer jeweils aus welchem Land stammen, war noch ungewiss. Mindestens elf Opfer befänden sich in einem ernsten Zustand. Nach derzeitigem Wissensstand sind unter den Todesopfern keine Österreicher, eine Österreicherin wurde laut einem Sprecher des Außenministeriums leicht verletzt und konnte das Spital bereits wieder verlassen.

© APA/AFP

Vor dem Anschlag in Barcelona war bereits eine Person bei einer Explosion in einem Haus südwestlich der Millionenmetropole ums Leben gekommen. Bewohner des Hauses in der Kleinstadt hätten Sprengstoff vorbereitet, hieß es aus Sicherheitskreisen.

Drei Verdächtige verhaftet, ein Täter auf der Flucht

Zuvor hieß es, dass die spanische Polizei drei Verdächtige festgenommen hatte und nach einem 17-jährigen Marokkaner fahnden würde. Bei diesem handelte es sich um den jüngeren Bruder eines bereits am Donnerstag inhaftierten Verdächtigen. "El Mundo" berichtet unter Berufung auf die Sicherheitskräfte, der Minderjährige habe seinem Bruder dessen Pass gestohlen und unter seinem Namen den Transporter angemietet. Die Attentäter von Barcelona und Cambrils gehörten offenbar einer einzigen Terrorzelle an, berichtete die spanische Zeitung "El Pais" unter Berufung auf Anti-Terror-Experten. Den Angaben zufolge soll sich die Zelle aus zwölf Personen zusammengesetzt haben.

© APA/AFP

Obwohl der Täter noch auf der Flucht war, trauten sich die ersten Menschen am Vormittag wieder zurück auf die Rambla. Einige Bereiche waren weiter abgesperrt. Die spanische Regierung ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Zu Mittag sollte in Barcelona mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht werden. Der spanische Regierungschef Mariano Rajoy nahm an einem Treffen des Sicherheitsausschusses in Barcelona teil. Eine Schweigeminute solle auch in der katalonischen Vertretung in Wien abgehalten werden.

IS bekennt sich zu Anschlag

Das IS-Internet-Sprachrohr Amaq erklärte, die Angreifer hätten die Operation als Antwort auf den Ruf der Extremisten-Miliz ausgeführt, Ziele in den Ländern der Anti-IS-Koalition ins Visier zu nehmen. Zu der von US-Streitkräften angeführten Koalition gegen die sunnitische Miliz in Syrien und dem Irak gehören auch mehrere hundert spanische Soldaten. Sie bilden irakische Soldaten aus, die gegen den IS kämpfen.

Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy sagte, der Anschlag sei das Resultat eines "jihadistischen Terrorismus". "Das ist eine globale Bedrohung und die Antwort muss global sein." Er werde die Verstärkung der Sicherheitsvorkehrungen in Barcelona persönlich überwachen.

© APA/AFP

In Berlin, Nizza, Stockholm und London waren bereits Attentate mit Lastwagen oder Kleintransportern verübt worden, die Islamisten für sich reklamieren. In Madrid hatten Islamisten im März 2004 Sprengsätze in Nahverkehrszügen gezündet. Dabei waren 191 Menschen getötet und mehr als 1.800 verletzt worden.

Jetzt 2 Ausgaben NEWS kostenlos und unverbindlich lesen!* *Test endet automatisch. Hier testen ▶