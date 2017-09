Die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle warten 2017 mit zumindest drei Top-Ten-Spielern, Lokalmatador Dominic Thiem sowie dem US-Open-Finalisten Kevin Anderson auf. Nummer eins der aktuellen Setzliste ist Deutschlands Jungstar Alexander Zverev vor Thiem und dem Spanier Pablo Carreno Busta. Thiem hat bereits diese Woche beim Davis Cup in Wels seinen ersten Heimauftritt nach den US Open.

Das Turnier vom 21. bis 29. Oktober ist zum dritten Mal eines der ATP-500-Kategorie und mit 2,62 Mio. Euro dotiert. Der Siegerscheck lautet auf 438.404 Euro. Geprägt sein wird das Stadthallen-Turnier 2017 von einem Duell der Generation. Mit Zverev, Karen Chatschanow und Andrej Rublew sind die Top-Drei der "NextGen"-Wertung ebenso am Start wie Routiniers wie Milos Raonic, Sam Querrey, John Isner, Tomas Berdych, Jo-Wilfried Tsonga, Gael Monfils oder David Ferrer.

Insgesamt schlägt die Hälfte der Top-20 der Weltrangliste in Wien auf. Zumindest zwölf Spieler sind dabei, die entweder in den aktuellen Top Ten zu finden sind oder diesem elitären Kreis schon einmal angehört haben. "Das Feld ist extrem dicht", sagte Turnierdirektor Herwig Straka.

Bezüglich Andy Murray hat man in Wien noch nicht aufgegeben. "Er bleibt so lange auf der Liste, bis er seine Saison nicht definitiv cancelt", sagte Straka über den angeschlagenen Titelverteidiger aus Großbritannien. Montag war zwar Nennschluss, man würde dem Weltranglisten-Dritten notfalls aber eine Wildcard zukommen lassen.

"Besonders stolz sind wir auf die Nummern eins und zwei des Turniers", ergänzte Straka. "Wir haben es geschafft, uns wieder zu steigern." Thiem ergänzte: "Das Feld ist richtig, richtig stark. Es ist vielleicht der stärkste Cut im ganzen Jahr. Viele Top-Aufschläger sind dabei, gegen die es speziell in der Halle schwer zu spielen ist. Bei der Besetzung kann ich nichts versprechen."