Der Brite Andy Murray hat seine Führung in der Tennis-Weltrangliste mit seinem Turniersieg vergangene Woche in Dubai einzementiert. Der 29-Jährige liegt in dem am Montag veröffentlichten Ranking bereits 2.215 Punkte vor seinem ersten Verfolger Novak Djokovic. Das ist mehr als es für einen Grand-Slam-Turniersieg als Belohnung gibt.

Österreichs Nummer eins Dominik Thiem rangiert weiter auf Platz neun - unmittelbar vor Australian-Open-Sieger Roger Federer. Routinier Jürgen Melzer verbesserte sich mit seinem Challenger-Turniersieg in Wroclaw, dem zweiten des Jahres, um 46 Positionen auf Rang 157. Der 35-Jährige liegt damit exakt 50 Plätze hinter seinem jüngeren Bruder Gerald.

Tennis-Weltranglisten vom Montag, 6. März 2017

HERREN:

1. (1) Andy Murray (GBR) 12.040 Punkte

2. (2) Novak Djokovic (SRB) 9.825

3. (3) Stan Wawrinka (SUI) 5.195

4. (4) Milos Raonic (CAN) 5.080

5. (5) Kei Nishikori (JPN) 4.730

6. (6) Rafael Nadal (ESP) 4.415

7. (8) Marin Cilic (CRO) 3.590

8. (7) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.480

9. (8) Dominic Thiem (AUT) 3.375

10. (9) Roger Federer (SUI) 3.305

Weiter:

107. (107) Gerald Melzer (AUT) 548

157. (203) Jürgen Melzer (AUT) 379

273. (281) Sebastian Ofner (AUT) 190

282. (280) Dennis Novak (AUT) 185

301. (289) Michael Linzer (AUT) 171

Race (Top 8 bei World-Tour-Finale London/12. bis 19. November 2017):

1. (1) Federer 2.045 Pkt.

2. (3) Nadal 1.545

3. (2) Grigor Dimitrow (BUL) 1.310

4. (4) Tsonga 1.245

5. (5) Thiem 950

6. (6) David Goffin (BEL) 875

7. (23) Murray 830

8. (7) Wawrinka 810

DAMEN:

1. (1) Serena Williams (USA) 7.780

2. (2) Angelique Kerber(GER) 7.405

3. (3) Karolina Pliskova (CZE) 5.640

4. (4) Simona Halep (ROU) 5.172

5. (5) Dominika Cibulkova (SVK) 5.075

6. (6) Agnieszka Radwanska (POL) 4.670

7. (7) Garbine Muguruza (ESP) 4.585

8. (8) Swetlana Kusnezowa (RUS) 3.915

9. (9) Madison Keys (USA) 3.897

10. (10) Elina Switolina (UKR) 3.795

Weiter:

174. (160) Barbara Haas (AUT) 324

202. (203) Tamira Paszek (AUT) 262

292. (294) Julia Grabher (AUT) 151

422. (425) Pia König (AUT) 79