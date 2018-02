Dominic Thiem steht beim ATP-Turnier in Acapulco im Achtelfinale. Der Österreicher besiegte in der Auftaktrunde den 22-jährigen Briten Cameron Norrie 6:3, 5:7, 7:5. In der nächsten Runde wartet der Kanadier Denis Shapovalov, der sich in drei Sätzen gegen den Japaner Kei Nishikori durchsetzte, auf Thiem.

Jetzt 2 Ausgaben News kostenlos & unverbindlich lesen!* *Abo endet automatisch. Hier testen ▶