Nach Sebastian Ofner hat auch Gerald Melzer seine Wildcard in Kitzbühel genutzt. Der 27-jährige Niederösterreicher setzte sich am Dienstag im Erstrunden-Duell mit dem Argentinier Carlos Berlocq nach 2:16 Stunden mit 6:4,5:7,6:3 durch und steht damit wie Ofner im Achtelfinale. In diesem trifft der Weltranglisten-150. am Mittwoch (nicht vor 17.30 Uhr) auf den Kolumbianer Santiago Giraldo.