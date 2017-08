Tennislegende Boris Becker steht offenbar kurz vor einem Engagement beim deutschen Verband (DTB). Der ehemalige Weltranglistenerste soll am (morgigen) Mittwoch als neuer Chef für den gesamten Herren-Bereich vorgestellt werden. Für den Damenbereich ist die bisherige Fed-Cup-Kapitänin Barbara Rittner verantwortlich.

Als ehemaliger Trainer von Novak Djokovic hat sich Becker zuletzt auch in der Trainerszene etabliert. "Ich glaube schon, dass er vieles bewirken kann", meinte DTB-Präsident Georg von Waldenfels im Hinblick auf die bevorstehende Zusammenarbeit. Es ist nicht das erste Verbands-Engagement des Ex-Wimbledonsiegers, der bis 1999 als Teamchef in Deutschland fungierte und nun an seine vormalige Wirkungsstätte zurückkehrt. Zuletzt machte der 49-Jährige eher mit seiner finanziellen Situation Schlagzeilen.

Besonders angetan ist Becker vom 20-jährigen Weltranglistensechsten Alexander Zverev. "Sascha ist ein Rohdiamant. Aber einer, der noch geschliffen werden muss", sagt der Deutsche.