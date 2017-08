Sebastian Ofner hat am Mittwoch sensationell den topgesetzten Pablo Cuevas aus Uruguay besiegt und steht im Viertelfinale von Kitzbühel. Der 21-jährige Steirer rang den Südamerikaner nach exakt zwei Stunden mit 6:3,2:6,7:6(4) nieder und steht bei seinem ersten ATP-Turnier überhaupt in der Runde letzten acht. In dieser trifft er auf den ungesetzten Argentinier Renzo OIivo.