Nach der Auftaktniederlage gegen den Inder Ramanathan fährt Dominic Thiem mit nur zwei Rasenmatches nach Wimbledon.

Dominic Thiem muss das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon in der kommenden Woche mit wenig Matchpraxis auf Rasen in Angriff nehmen. Der Weltranglisten-Achte schied am Dienstag in Antalya gleich bei seinem ersten Einsatz aus, nachdem er in der Vorwoche in Halle sein zweites Spiel verloren hatte. In der Türkei unterlag Thiem dem Qualifikanten Ramkumar Ramanathan (Indien) mit 3:6,2:6.

Thiem kam nicht ins Spiel

Der 23-jährige Thiem kam gegen den um ein Jahr jüngeren Gegner von Beginn an nicht richtig ins Spiel. Der Inder hatte als Nummer 1 der Qualifikation in zwei Matches nur sieben Games abgegeben und zeigte auch im Achtelfinale gegen den topgesetzten Paris-Halbfinalisten keinen Respekt, sondern brachte seine Stärken gekonnt zur Geltung. Mit starkem Aufschlag (10 Asse) ließ die Nummer 222 der Welt nur eine einzige Breakchance Thiems zu, die dieser zum 4:5 im ersten Satz aber vergab.

Thiem unterliefen bei vier Assen sechs Doppelfehler, er brachte nur 48 Prozent der ersten Aufschläge ins Feld. So kam Ramanathan immer wieder zu Breakchancen. Er nützte eine zum 2:0 im ersten Satz und zwei weitere von insgesamt sechs im zweiten. Der Lichtenwörther vermochte zwei Bälle zum 3:2 bei eigenem Service nicht zu nützen und musste seinen Aufschlag abgeben. Danach gelang es Thiem nicht mehr, dem Match eine Wendung zu geben. Ramanathan gab sich keine Blöße und servierte nach einem weiteren Break zum 5:2 nach etwas weniger als einer Stunde aus.