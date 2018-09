Die sechsmalige Siegerin Serena Williams steht erneut im Finale der US Open in New York. Nach einem holprigen Start und einem 0:2-Rückstand ließ die einstige Tennis-Weltranglisten-Erste Anastasija Sevastova aus Lettland im ersten Halbfinale am Donnerstagabend (Ortszeit) keine Chance und siegte 6:3, 6:0.

Im Endspiel an diesem Samstag trifft die 36-jährige Amerikanerin entweder auf Vorjahresfinalistin Madison Keys aus den USA oder Naomi Osaka aus Japan.

Für Serena Williams geht es dann um den insgesamt 24. Einzel-Titel bei einem Grand-Slam-Turnier und den ersten seit ihrer Babypause. Mit einem Sieg würde sie den Rekord der Australierin Margaret Court für die meisten Grand-Slam-Titel einstellen. Das Wimbledonfinale gegen Angelique Kerber hatte sie zuletzt verloren.

Im ersten Duell mit Sevastova, die erstmals bei einem der vier wichtigsten Turniere im Halbfinale stand, benötigte Williams etwas Anlaufzeit. Gegen die Weltranglisten-18. lag sie anfangs 0:2 zurück, war der 28-Jährigen danach aber mit ihrem druckvolleren Spiel klar überlegen. Nach nur 66 Minuten machte Williams den Einzug in ihr insgesamt 31. Grand-Slam-Finale perfekt.