Der Schotte Andy Murray steht zum vierten Mal in Folge im Halbfinale der Tennis-French-Open. Der topgesetzte Vorjahres-Finalist besiegte am Mittwoch im letzten Viertelfinalmatch von Roland Garros den Japaner Kei Nishikori (8) 2:6,6:1,7:6(0),6:1. Im Duell um den Finaleinzug kommt es für den 30-Jährigen am Freitag zur Neuauflage des vorjährigen Halbfinales gegen den Schweizer Stan Wawrinka.