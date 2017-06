Der Weltranglistenerste Andy Murray hat am Dienstag für eine Tennis-Exhibition im Londoner Hurlingham Club wegen Hüftschmerzen absagen müssen.

Der Schotte hätte gegen den Franzosen Lucas Pouille antreten sollen. Laut Murrays Sprecher sei das Nichtantreten eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, am Freitag will er bei diesem "Aspall Tennis Classic" noch eine Partie bestreiten.

Für den 30-Jährigen geht es darum, vor dem Grand Slam ab Montag in Wimbledon noch Matchpraxis auf Rasen zu erhalten, nachdem der zweifache Wimbledon-Sieger in der vergangenen Woche im Londoner Queen's Club unerwartet in Runde eins ausgeschieden war.