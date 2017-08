Tennis: Kohlschreiber zum dritten Mal im Finale von Kitzbühel

Philipp Kohlschreiber hat sich am Freitag als erster Spieler für das Finale des mit 540.310 Euro dotierten Generali Open in Kitzbühel qualifiziert. Der 33-jährige Deutsche besiegte mit dem als Nummer zwei gereihten Italiener Fabio Fognini den letzten im Bewerb verbliebenen Gesetzten nach 1:29 Stunden mit 7:5,6:3.

In seinem dritten Kitz-Finale nach 2012 (Finale) und 2015 (Titel) trifft der Lokalmatador, der seit einigen Jahren in der Gamsstadt residiert, am Samstag (nicht vor 14.00 Uhr) entweder auf Österreichs Aufsteiger Sebastian Ofner oder den Portugiesen Joao Sousa.