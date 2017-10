Abseits der Auftritte der Österreicher Dominic Thiem, Sebastian Ofner und Dennis Novak hat der Dienstag beim Erste Bank Open u.a. das Ausscheiden zweier weiterer Gesetzter gebracht. Nach dem Out von John Isner (5) am Vortag erwischte es dessen US-Landsmann Sam Querrey (6) und den Südafrikaner Kevin Anderson (7).

Dieses Trio ist damit im Kampf um Tickets für das World-Tour-Finale nächste Woche in Paris unter Siegzwang. Auffallend, dass alle drei sehr gute Aufschläger sind. Thiem führte das in einer Analyse aber nicht unbedingt auf den für diese vielleicht zu langsamen Court zurück. "Isner liegt Kohlschreiber nicht", merkte er zum Zweisatzsieg des Deutschen vom Montag an. "Und Querrey hatte Matchbälle." Und zwar bei einem 6:3,6:7(7),6:7(3) gegen Albert Ramos Vinolas.

Der Spanier trifft nun am Donnerstag auf Jan-Lennard Struff. Der 27-Jährige zog mit einem 7:5,6:1 gegen Pablo Cuevas aus Uruguay als dritter Deutscher nach dem topgesetzten Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber in die Runde der letzten 16 ein. Ofner-Bezwinger Lucas Pouille war der schon vierte französische Auftaktsieger, am Mittwoch könnte mit einem Erfolg gegen den Russen Karen Chatschanow auch noch 2011-Turniersieger Jo-Wilfried Tsonga folgen.

Im letzten Spiel des Tages auf dem Centre Court zog das österreichische Wildcard-Doppel Philipp Oswald/Alexander Peya gegen die US-Amerikaner Bob und Mike Bryan mit 4:6,6:2,6:10 den Kürzeren. Im letzten Mittwoch-Spiel wird der Steirer Oliver Marach mit dem Kroaten Mate Pavic um das Viertelfinale spielen. Das letzte Dienstag-Einzel zwischen US-Open-Halbfinalist Pablo Carreno Busta (ESP-4) und Guido Pella (ARG-Q) war am späteren Abend noch im Gang.