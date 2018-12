Telekom/Valora - Hochegger spricht von "Korruptionsbiotop"

Der ehemalige Lobbyist Peter Hochegger hat heute ausführlich über seine "Scheinrechnungen" im Umfeld von FPÖ, ÖVP und SPÖ berichtet und dabei prominente Namen genannt - die allesamt nicht angeklagt sind. So habe der SPÖ-nahe Kommunikationsberater Heinz Lederer über ihn Telekom-Geld erhalten, um guten Wind bei der SPÖ zu machen - so wie der Angeklagte Walter Meischberger bei der FPÖ.

Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu verschiedenen Telekom-Causen, wo die Telekom Austria als "Bankomat" für Parteispenden bezeichnet wurde, hatte Hochegger gesagt, dass Lederer damals rund 1,2 Mio. Euro aus seinem Umfeld erhalten habe. Beleuchtet wurde heute auch die Rolle des ebenfalls nicht angeklagten Ex-Telekomsprechers der SPÖ, Kurt Gartlehner, der das Lobbying der Telekom bei der Auswahl des äußerst wichtigen Chefs der Regulierungsbehörde für den Telekombereich betrieb, und ebenfalls auf der Paylist Hocheggers stand. Dass das Geld von der Telekom kam, habe Gartlehner gewusst, sagte Hochegger heute.

Und wieder einmal ging es auch um den Fußball-Heimatklub des Ex-Finanzministers Wilhelm Molterer (ÖVP), den SV Sierning. Die Sponsorzahlungen dazu haben keinen realen Sinn gemacht, weil sie nicht in die Strategie der Telekom passte. Allerdings sei Molterer dem Mitbewerber UTA zugetan gewesen, darum habe er, Hochegger, ein Sponsoring des SV Sierning empfohlen. Hier und bei vielen anderen Zahlungen sei es um den Ausbau von "subtilen Abhängigkeiten" gegangen, so Hochegger. Richterin Marion Hohenecker sprach daraufhin von "Hoffnungsausgaben".

Das System der Scheinrechnungen habe es schon unter der damals neu gegründeten Telekom-Tochter Mobilkom unter dem damaligen Chef Heinz Sundt gegeben. Dieses sei dann auf die Telekom Austria übertragen worden, berichtete Hochegger, der eine eigenen Zugangskarte zur Telekom hatte.

Einen nicht gerade schmeichelhaften Einblick in die Branche der Meinungsforscher gab Hochegger - aus seiner Sicht - ebenfalls. So seien bei einem Umfrageinstitut Studien zur Beliebtheit von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser in Auftrag gegeben worden und diese dann der "Kronen Zeitung" als eigene Umfragen des Marktforschers verkauft worden. Bezahlt wurden die Umfragen von der Telekom. Sinn dessen sei gewesen, das Grasser, der keinen Parteiapparat hinter sich hatte, Freude und damit Dankbarkeit der Telekom gegenüber verspürte, so Hochegger.

Der ehemalige Besitzer einer der größten PR-Agenturen des Landes hat bereits eine Haftstrafe im Zuge der zahlreichen Telekom-Verfahren ausgefasst und abgesessen. Er gibt sich seitdem geläutert und ist der einzige, der in dem übergeordneten Buwog-Verfahren ein Teilgeständnis abgelegt hat. Auch im laufenden Telekom-Verfahren, das in die Causa Buwog eingebettet ist, bekannte er sich teilschuldig. Auch heute gab sich Hochegger sehr auskunftsfreudig - und zerknirscht. Er habe schwere Fehler begangen, für die er nun geradezustehen habe.