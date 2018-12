Teilweise erhebliche Lawinengefahr in Niederösterreich

In Niederösterreich herrscht seit Dienstag teils erhebliche Lawinengefahr. Stufe 3 gilt laut dem Warndienst in den Ybbstaler Alpen und im Rax-Schneeberggebiet oberhalb der Waldgrenze. An der Situation soll sich vorerst nichts ändern. In den Türnitzer Alpen und im Wechselgebiet besteht den Angaben zufolge mäßige Lawinengefahr.

In den schneereichen Gebieten seien spontane Lawinen möglich, die auch exponierte Verkehrswege treffen könnten, berichtete der Warndienst. Vereinzelt seien Gleitschneelawinen auf Grashängen möglich. "Im Tourenbereich ist die Situation angespannt. Der frische Triebschnee kann bereits durch einen einzelnen Alpinisten ausgelöst werden."