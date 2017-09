Mehr als ein Fünftel der Österreicher hatten schon einmal eine Affäre am Arbeitsplatz. Das ergab eine Umfrage des Online-Netzwerks XING. Rund ein Drittel der Befragten könnte sich vorstellen, eine Affäre am Arbeitsplatz zu beginnen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.

23,2 Prozent der Männer hatten demnach schon einmal ein erotisches Abenteuer, das nicht in einer festen Partnerschaft endete. Bei Frauen sind es 18,6 Prozent. Single sind dabei 24 Prozent, 20 Prozent leben in einer Partnerschaft.

31 Prozent der Befragten könnten sich den Angaben zufolge vorstellen, eine Affäre am Arbeitsplatz zu beginnen. Rund 40 Prozent der Männer beantworten diese Frage mit Ja, aber nur rund 20 Prozent der Frauen. Für 38,4 Prozent der Singles sind Affären vorstellbar, bei den Vergebenen sind es 28,4 Prozent. Die meisten Befragten (71,6 Prozent) gingen die Affäre mit einem Kollegen ein, knapp ein Fünftel mit einem Mitarbeiter. Vor allem Männer (27,2 Prozent) gingen über die Hierarchien hinaus, bei Frauen sind es nur sieben Prozent.