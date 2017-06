"Surface Pro" heißt das neue Hardware-Kunststück von Microsoft, das ab 15. Juni 2017 auf dem österreichischen Markt erhältlich ist. Das Tablet, das sich mithilfe einer Tastatur auch als Notebook-Ersatz nutzen lässt, wurde komplett neu gestaltet. Eine LTE-Advanced Variante des Geräts wird später in diesem Jahr verfügbar. Zeitgleich startet auch "Surface Studio", ein innovatives Gerät für Kreativschaffende.

Surface Pro wurde sowohl im Design auch als in der technischen Ausstattung neugestaltet. Es bietet mehr Leistungsfähigkeit und 50 Prozent mehr Akkulaufzeit als Surface Pro 4. Das nur 8,5 Millimeter dünne Gerät kommt im veredelten Design mit weicheren Kanten und wiegt in der kleinsten Ausstattungsvariante nur 768 Gramm. Es läuft auf Basis von Windows 10 und ist mit der 7. Generation von Intel-Prozessoren ausgestattet..

© Microsoft Vollwertiges Notebook? Das Surface Pro

Surface Pro ist nicht nur ein besonders leistungsfähiger Laptop, sondern auch ein mobiles Studio: Dank des neu-designten Kickstand lässt sich das Gerät in den Studio Modus bringen – einen 165 Grad Winkel, der sich optimal zum digitalen Zeichnen und Designen eignet. Das 12,3 Zoll PixelSense Touch-Display lässt sich auch mit dem Surface Pen bedienen und unterstützt den Surface Dial im Einsatz auf und neben dem Display. Zubehör von Surface Pro 4, wie zum Beispiel Type Covers oder Pen, ist mit dem neuen Surface Pro kompatibel. Das Surface Pro wird ab einem Preis von 949,- Euro in Österreich erhältlich sein

Neues Zubehör für Surface Pro

Das neue Surface Pro Signature Type Cover kommt mit LED-Tastaturbeleuchtung sowie einem großen und präzisen Trackpad aus Glas mit Multi-Touch-Funktion. Die Tastatur ist mit der eleganten High-Tech Mikrofaser Alcantara überzogen. Der neue Surface Pen bietet mit 4096 Druckpunkten doppelt so viel Drucksensibilität wie der Vorgänger und setzt neue Standards für schnelleres und flüssigeres Schreiben und Zeichnen.

Er kommt mit einer Funktion, die den Neigungswinkel des Surface Pens erkennt und so noch präziseres Arbeiten, zum Beispiel beim Schattieren von digitalen Zeichnungen, ermöglicht. In Kombination mit dem Surface Pro eröffnet der Surface Pen neue Möglichkeiten für die digitale Stifteingabe in Office 365 und Windows 10 mit Anwendungen wie Microsoft Whiteboard. Die Verfügbarkeit des neuen Zubehörs in Europa wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Zeitgleicher Start von Surface Studio

Surface Studio ist ein völlig neues, innovatives Gerät, das speziell für kreative Arbeit entwickelt wurde, der damit keine Grenzen mehr gesetzt sind. Im Handumdrehen lässt sich der Monitor dank eines speziellen „Zero Gravity“-Scharniers in eine digitale Zeichenfläche verwandeln. Neues Zubehör, wie der Surface Dial, ermöglichen zusätzlich völlig neue Wege der Bedienung – beispielsweise intuitiveres Scrollen, Zoomen und Navigieren direkt auf oder neben dem Schirm am Tisch.

© Getty Images Surface Studio: Kreatives Arbeiten verpflichtet

Auf dem extrem dünnen 28 Zoll 4,5K LCD-Monitor (13,5 Millionen Pixel) mit Touch-Funktion kommen Bilder gestochen scharf zur Geltung. Zudem kommt das Surface Studio mit der 6. Generation von Intel-Prozessoren und einem leistungsstarken Grafikchip von Nvidia. Das Surface Studio ist auch ab 15. Juni ab einem Preis von 3.549,- Euro in Österreich verfügbar.