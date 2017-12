Digitale Horizonte

In den schnelllebigen IT- und Elektronik-Branchen gibt es nur eine Konstante: Veränderung. Revolutionäre Technologien sind für 2018 noch nicht in Sicht, bestimmte Trends und Weiterentwicklungen zeichnen sich aber jetzt schon deutlich ab.

WEITER: Technik-Trends für 2018!