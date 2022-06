Taylor Swift veröffentlicht neuen Song "Carolina"

Die US-Popsängerin Taylor Swift (32) hat einen neuen Song veröffentlicht. "Carolina" ist ihr Beitrag zum Soundtrack der Bestseller-Verfilmung "Der Gesang der Flusskrebse", die am 18. August in die deutschen Kinos kommen soll, wie das Label Universal am Freitag mitteilte. Die Musikerin schrieb auf Twitter, dass der Song vor eineinhalb Jahren entstanden sei. "Ich habe mir gewünscht, dass ihr ihn eines Tages hören würdet", erklärte Swift.

Getragen wird das melancholische Stück von Swifts Stimme - begleitet von einem Banjo, einem Piano und sanften Synthesizer-Sounds. Der Roman der US-Schriftstellerin und Zoologin Delia Owens war laut Media Control der meistverkaufte Buch in Deutschland im vergangenen Jahr. Der 2019 veröffentlichte Roman handelt von einem naturverbundenen Mädchen, das isoliert inmitten von Salzwiesen und Sandbänken lebt. Ein im März veröffentlichter Trailer enthielt bereits einen Ausschnitt des Swift-Songs.