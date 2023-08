Taylor Swift kündigt Neuaufnahme von Album "1989" an

Taylor-Swift-Fans haben diesen Herbst erneut Grund zur Freude: Ende Oktober erscheint die Neuaufnahme ihres Albums "1989" inklusive fünf bisher unveröffentlichter Lieder, wie die US-Sängerin am Donnerstag auf Twitter mitteilte. "Überraschung! 1989 (Taylors Version) ist auf dem Weg zu euch", twitterte der 33 Jahre alte Popstar. Das Album, das 2014 das erste Mal erschien, habe ihr Leben "in unzähliger Weise verändert", schrieb sie dazu.

Nach einem Streit um die Musikrechte an ihren früheren Alben hatte Swift 2019 angekündigt, ihre alte Musik als "Taylor's Version" neu aufnehmen zu wollen. Seitdem brachte sie bereits die Alben "Fearless" (2009, 2021), "Red" (2012, 2021) und "Speak Now" (2010, 2023) frisch raus. Die Neuauflagen beinhalten in der Regel mehrere sogenannte "From The Vault"-Lieder, die es damals nicht auf das ursprüngliche Album geschafft hatten.

"Um ganz ehrlich zu sein, ist dies meine allerliebste Neuaufnahme, die ich je gemacht habe, denn die fünf From-The-Vault-Tracks sind der Wahnsinn", erklärte Swift zu der Album-Ankündigung. "Ich kann nicht glauben, dass sie jemals zurückgelassen wurden. Aber nicht für lange!" Am 27. Oktober soll "1989 (Taylor's Version)" erscheinen. Im August 2024 tritt Swift dreimal im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf.