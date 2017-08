Taylor Swift kündigte neues Album "Reputation" an

Taylor Swift hat am Mittwoch, etwas über eine Woche nach ihrem Sieg vor Gericht in einem Prozess um sexuelle Belästigung, via Instagram ein neues Album angekündigt: "Reputation" erscheint demnach am 10. November. Es handelt sich um den Nachfolger des Hit-Albums "1989" von 2014.

Swift hat in Denver (US-Staat Colorado) ein Zivilverfahren gegen einen Radio-DJ gewonnen, der ihr bei einem Fototermin im Juni unter den Rock gegriffen hatte. Als Entschädigung verlangte sie ein symbolisches Schmerzensgeld in Höhe von einem Dollar. Nach dem Urteil spendete Swift Geld für Opfer sexueller Gewalt. Außerdem zog sie sich aus sozialen Netzwerken zurück. Mit einer Serie von Bildern auf Instagram meldete sich die Sängerin nun zurück. Die erste Single aus "Reputation" kommt bereits Donnerstagnacht, postete die 27-Jährige.