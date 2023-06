Taylor Swift ruft Fans zu "Freundlichkeit und Sanftmut" auf

Grammy-Gewinnerin Taylor Swift appelliert an ihre Fans via Internet, freundlich miteinander umzugehen. Gleichzeitig lobte sie den guten Umgang auf ihren Konzerten untereinander. "Ich sehe, wie neue Freundschaften entstehen und wie ihr euch gegenseitig Freundschaftsarmbänder gebt", sagte die 33-Jährige. Mehrere Videos des Auftritts waren in den sozialen Medien zu sehen.

Am 7. Juli soll Swifts neues Album "Speak Now (Taylor's Version)" erscheinen. Darauf sind auch ältere Songs aus dem Jahr 2010 zu finden. Vergangenes Jahr veröffentlichte sie das bereits zehnte Album mit dem Titel "Midnights". Wegen eines Streits mit ihrem ehemaligen Label spielte sie ihre alten Alben noch einmal ein, sodass sie über die Rechte wieder frei verfügen kann.