Tausende Mexikanerinnen demonstrierten gegen Gewalt gegen Frauen

In Mexiko-Stadt haben tausende Mexikanerinnen gegen Gewalt an Frauen protestiert. Frauen aller Altersgruppen zogen am Sonntag (Ortszeit) vom zentralen Zocalo-Platz zur Generalstaatsanwaltschaft. Sie warfen den Behörden vor, angesichts der Gewalt gegen Frauen untätig zu bleiben.

Hintergrund des Protests war der Mord an einer 19-Jährigen. Die Leiche von Mara Castilla war am Freitag im Bundesstaat Puebla gefunden worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war die junge Frau nach dem Besuch eines Nachtclubs von einem Autofahrer entführt, in einem Hotel sexuell belästigt und anschließend ermordet worden.

"Es war nicht deine Schuld, Mara", hieß es auf einem Schild der Demonstrantinnen. Die Teilnehmerinnen des Protests wandten sich gegen Versuche, dem Opfer die Schuld zu geben, weil die junge Frau nachts allein unterwegs war.