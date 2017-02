2003 kommt "Tatsächlich ... Liebe" in die Kinos. Jetzt – 14 Jahre später – steht eine Fortsetzung in den Startlöchern! Der zweite Teil ist längst überfällig, denn kein anderer Film hatte je so eine tolle Besetzung, war gespickt mit so romantischen Liebeserklärungen oder ließ so viele Fragen offen!