Mit "Für Ewig" will der österreichische Musiker Fyn durchstarten - und auch von seiner Musik leben können. Doch das ist in Österreich nicht immer so einfach. Der Grazer spricht im Interview über seine Liebe zur Musik, wer ihn in dieser Hinsicht geprägt hat und ob es in einem anderen Land einfacher wäre.

Wer ist Fyn?

FYN ist ein österreichischer Solokünstler, der ursprünglich aus dem Rock-Bereich kommt und über die Jahre seine Liebe zum Singer-Songwriter Dasein und dem Texten auf Deutsch entwickelt hat.

Wie lange machst du schon Musik?

Begonnen mit der Musik hab ich mit 4 Jahren auf einer Plastik E-Gitarre. Meine Oma erzählt mir immer die Geschichte, dass ich mit 5 oder 6 Jahren von ihr zum Gitarrenlehrer gebracht wurde, er meine Hände angeschaut hat und meinte, dass sie zu klein wären und ich in 1-2 Jahren wieder kommen soll. Ich habe den ganzen Heimweg geweint und zu Hause angekommen, habe ich gemeint, dass ich es mir jetzt selber beibringe und danach die ganze Zeit nur noch Gitarre gespielt.

Von wem handelt deine erstes Single „Für Ewig“?

„Für Ewig“ handelt nicht von einer bestimmten Person sondern eigentlich von meiner perfekten Vorstellung von Romantik. Für mich ist Romantik nicht Rosen schenken und sich Briefe schreiben, sondern mit dem letzten Geld in der Tasche gemeinsam auf einem geklauten Moped mit 45km/h dem Sonnenuntergang entgegen tuckern, schauen wie weit es einen gemeinsam bringt und den zurückgelegten Weg mit Schlössern verewigen...

Wer hat dich musikalisch beeinflusst? Wer sind deine großen Vorbilder?

Musikalisch am stärksten geprägt haben mich ganz klar Grungebands der 90er Jahre, im Besonderen Bush bzw. Nirvana.

Woher nimmst du die Inspiration zu deinen Texten?

Inspirationen für Texte kommen ganz verschieden. Manchmal entstehen bei der Melodiesuche schon Sätze und Wortfetzen, die so wichtig scheinen, dass ich um diese herum Geschichten schreibe, manchmal gibt es fixe Themen, die mich beschäftigen und einfach mal raus müssen.

» "Falls es nichts wird, habe ich es wenigstens probiert" «

Wie schwer ist es, in Österreich als Musiker Fuß zu fassen? Denkst du, wäre es woanders einfacher? Kann man davon leben?

Der Markt ist in Österreich nicht besonders groß und bietet dementsprechend wenig Platz für alle Bands, die gerne davon leben würden. In anderen Ländern gibt es vielleicht mehr Platz und Menschen aber daher auch mehr Bands, die diesen füllen wollen. Ich will und werde alles versuchen um nicht nur gut MIT sondern auch VON Musik leben zu können. Falls es nichts wird, habe ich es wenigstens probiert und Zeit, die ich mit Musik verbringe ist nie vergeudet. Aber das Ziel, nur von der Musik leben zu können ist natürlich ganz klar gegeben.

Du bist aus Graz. Wie würdest du die Musikszene in Graz beschreiben?

Die Musikszene in Graz war vor etwa 5-10 Jahren echt sehr sehr gut. Derzeit fehlt mir vielleicht ein wenig die Nähe dazu, aber es scheint wenige neue/frische Bands zu geben. Ich glaube, dass sich sehr viele Leute eher mit Remixes und dem DJ Dasein beschäftigen als mit dem guten alten „Zusammen in der Jugend eine Band gründen und die Freizeit in einem stinkenden Bunker mit Gitarren, Bass und Drums verbringen und proben bis man Blasen an den Fingern hat...“

Wann kommt das Album zur Single?

Album ist derzeit nicht fixiert, aber gegen Ende 2018 / Anfang 2019 würde ich es gerne releasen. Davor würden wohl noch zwei bis drei Singles kommen vom Album.