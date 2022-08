Tagung "L100" für Lokaljournalismus

Am 25. und 26. September könnten die klügsten Köpfe des Lokaljournalismus aus dem deutschsprachigen Raum im Schloss Esterhazy in Eisenstadt aufeinander treffen. Das ist jedenfalls der Anspruch, den "L100 - Die Tagung für Führungskräfte im Lokaljournalismus" stellt.

Sie wird vom Fachverlag Oberauer und der Fachhochschule Burgenland veranstaltet und wartet mit Inputs von mehr als 20 Praktikerinnen und Praktikern aus dem Lokaljournalismus und der angewandten Medienforschung auf. "Die Branche braucht eine Plattform für Vernetzung und Austausch, bei der es einerseits niederschwellig Einblicke in bereits existierende Lösungen und Ideen gibt und andererseits in entspannter Atmosphäre gemeinsam an Neuem gearbeitet werden kann", wurde Co-Veranstalter Johann Oberauer in einer Aussendung zitiert. Inhaltlich widmet sich die Nachfolgeveranstaltung zur Tagung "Regio Media" etwa den Fragen: Sind Lokal-Abos zu teuer? Was bringt KI im Lokalen? Wie können Lokalmedien die besten Köpfe finden, fördern und halten?

