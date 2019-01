Eigentlich kann man aus den Zutaten Tomaten, Sardellenfilets, Kapern und Oliven die klassische Pasta-Sauce alla puttanesca machen. Aber so ist es viel frischer. Fantastisch!

Zutaten für 2 Portionen

3 Knoblauchzehen

300 g Rumpsteak

5 1/2 El Olivenöl

grobes Meersalz

Pfeffer

1 Zweig Rosmarin

250 g Kirschtomaten



1/2 rote Zwiebel



3 Sardellenfilets



1 El schwarze Oliven, (entsteint)



1 El Kapern



1/2 Tl Chiliflocken

Zucker

1/2 El Zitronensaft



30 g Rucola

40 g ital. Hartkäse, (z. B. Grana Padano)

Anleitung:

Knoblauch pellen. Den Fettrand vom Steak mehrmals einschneiden. 1 1⁄2 El Öl in einer ofenfesten Pfanne erhitzen. Steak salzen, pfeffern und mit Knoblauch und Rosmarin bei starker Hitze rundherum 3 Min. anbraten. In der Pfanne im heißen Ofen bei 180 Grad auf der mittleren Schiene 8–10 Min. garen (Umluft nicht empfehlenswert).

Tomaten halbieren, Zwiebel in feine Streifen schneiden, Sardellenfilets hacken. Alles mit Oliven und Kapern in einer Schüssel mischen. Mit Chiliflocken, Salz, Zucker und Zitronensaft würzen. 4 El Öl untermischen. Rucola putzen und waschen. Käse mit einem Sparschäler in dünne Scheiben schneiden.

Steak in Alufolie wickeln und 5 Min. ruhen lassen. Dann quer in Streifen schneiden. Rucola unter den Tomatensalat mischen, mit dem Steak und mit Käse bestreut servieren.

Zusatztipps zur Zubereitung

Das Fleisch mit den Kräutern ruhen lassen. So wird es schön aromatisch und es tritt nicht so viel Saft aus. Bevorzugen Sie Sardellenfilets in guter Qualität: Die vollfleischigen großen, leicht bräunlichen Filets sind in Öl eingelegt und zum Beispiel in italienischen oder spanischen Feinkostläden erhältlich.

