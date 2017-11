Tag der Wahrheit für Berlusconi: Straßburg berät über Amtsverbot

Vor fast genau vier Jahren - am 27. November 2013 - wurde Italiens viermaliger Premier Silvio Berlusconi nach seiner Verurteilung wegen Steuerbetrugs aus dem italienischen Parlament ausgeschlossen. Eine politische Ära ging damit zu Ende.

Jetzt beginnt für den 81-jährigen Medienmogul, der nach wie vor auf eine Rückkehr auf die politische Bühne hofft, der Countdown für eine mögliche Rehabilitierung.

Am Mittwoch findet vor der Großen Kammer des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg die erste Anhörung im Fall Berlusconi gegen Italien statt. Der ehemalige Ministerpräsident klagt den Staat wegen des gegen ihn verhängten sechsjährigen Ämterverbots. Weil Berlusconi wegen Steuerhinterziehung rechtskräftig verurteilt ist, darf er bis 2019 keine politischen Ämter bekleiden. Grundlage ist ein seit November 2012 geltendes Antikorruptionsgesetz, die sogenannte "Lex Severino", benannt nach der damaligen Justizministerin Paola Severino. Dieses sieht vor, dass Personen, die rechtskräftig zu mehr als zwei Jahren Haft verurteilt wurden, bei Wahlen nicht kandidieren dürfen.

17 Richter unter der Führung der deutschen Gerichtspräsidentin Angelika Nussberger befassen sich in Straßburg mit dem Fall Berlusconi. Dieser hat acht internationale Staranwälte engagiert, um eine Aufhebung des Ämterverbots zu erreichen. Zu ihnen zählen zwei Experten in Menschenrechtsfragen der Kanzlei "Doughty Street Chambers", für die auch Amal Clooney, Frau des Hollywood-Schauspielers George Clooney, tätig ist.

Berlusconi klagt gegen die rückwirkende Wirksamkeit des Anti-Korruptionsgesetzes. Seine Rechtsvertreter berufen sich dabei auf die italienische Verfassung, wonach niemand für ein Verbrechen verurteilt werden kann, das vor Gültigkeit eines entsprechenden Gesetzes begangen wurde. Dasselbe Prinzip ist auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert. Der Steuerbetrug, wegen des Berlusconi 2013 rechtskräftig zu vier Jahren Haft verurteilt worden war, sei vor Inkrafttreten der Lex Severino passiert, so die Argumentation. Der frühere Regierungschef hatte seine Haftstrafe ab Mai 2014 in Form von zehn Monaten Sozialarbeit in einem Seniorenheim abgeleistet.

Berlusconi wird am Mittwoch nicht persönlich an der ersten und wohl einzigen Anhörung vor dem Gericht teilnehmen. Bis es ein Urteil des EGMR geben wird, dürften noch mehrere Monate vergehen. Lehnt Straßburg die Klage ab, ist eine Rückkehr Berlusconis in die aktive Politik bis November 2019 ausgeschlossen. Selbst eine Entscheidung zugunsten des Medienzaren könnte aber zu spät kommen. Italien wählt im kommenden Frühjahr ein neues Parlament. Berlusconi würde gerne als Spitzenkandidat eines vereinten Mitte-Rechts-Lager in den Wahlkampf ziehen und zum fünften Mal Regierungschef werden. Der 81-Jährige drängt daher auf einen möglichst späten Wahltermin im Mai, wogegen sich die anderen Parteien jedoch stemmen. Der Wahltermin wird vom italienischen Präsidenten nach Auflösung des Parlaments bestimmt.

Sein Alter scheint Berlusconi nicht zu spüren. Nach mehreren Aufenthalten in einem Wellnesshotel in Meran scheint er seine zweite Jugend zu genießen. Vergessen sind die Justizprobleme, eine Herzoperation und die schwierige Trennung von seinem geliebten Fußballklub AC Milan im Frühjahr. Nach des jüngsten Wahlerfolgs seiner rechtskonservativen Forza Italia bei den Regionalwahlen in Sizilien vor zwei Wochen spürt der bereits oft politisch totgesagte Berlusconi Rückenwind wie seit Jahren nicht mehr.

Das Mitte-Rechts-Lager hat laut Umfragen gute Chancen bei der anstehenden Parlamentswahl. Die Flüchtlingswelle, mit der Italien seit Jahren konfrontiert ist, das Versprechen einer Steuerentlastung und die Forderung nach mehr Sicherheit treiben große Segmente der konservativen Wählerschaft wieder in Berlusconis Arme. Der TV-König sieht sich als einziger Damm gegen den Populismus der Fünf-Sterne-Bewegung. Die Grillo-Gruppierung würde lediglich aus jungen, unerfahrenen Aktivisten bestehen, die "nichts taugen", sagt er. Mit seinen Slogans gegen die Grillo-Partei hofft Berlusconi das Vertrauen der gemäßigten Wählerschaft zu gewinnen.