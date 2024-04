Täter nach Banküberfall in Innsbruck flüchtig

Ein offenbar mit einer Schusswaffe bewaffneter Täter hat am Dienstag kurz vor Mittag eine Bank in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck überfallen. Die Polizei habe eine Alarmfahndung eingeleitet, bestätigte ein Polizeisprecher der APA entsprechende Medienberichte. Der männliche Täter sei zu Fuß geflüchtet. Es werde in der Bank sowie im Umfeld ermittelt. Nähere Details über Tathergang, Beute oder etwaige Verletzte waren noch nicht bekannt.

Das Bankinstitut befindet sich im Westen der Stadt am Mitterweg. Die Exekutive richtete Straßensperren ein. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.