Syrische Kampfflugzeuge haben nach Berichten staatlicher Medien vom Donnerstag Stellungen der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) westlich der nordsyrischen Stadt Raqqa angegriffen. Unabhängig davon stießen von den USA unterstützte syrische Milizen in den ersten Tagen ihres Vormarsches auf Randgebiete der Stadt vor.

Die von den USA geführte Allianz hatte am Mittwoch eine Beschleunigung ihres Kampfes gegen den IS in Raqqa angekündigt. Die Extremisten hatten Raqqa zur Hauptstadt des von ihnen ausgerufenen Kalifats erklärt.